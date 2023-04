Lauingen

Tätowiererin in Lauingen sticht kostenlos Organspende-Tattoos

Plus Linda Koppenhagen vom Tattoo-Studio "Black Unicorn Tattoo" erklärt, was hinter der Aktion steckt. Über 40 Personen haben sich bei ihr dafür schon angemeldet.

Fein tätowierte Linien, die einen Kreis und zwei Halbkreise auf der Haut formen – so sieht das sogenannte Organspende-Tattoo aus. Dahinter steckt die Idee des gemeinnützigen Vereins "Junge Helden". Mit der Kampagne "Get inked, give life" möchten sie Jugendliche und Erwachsene zu Gesprächen anregen, über das Thema aufklären und zur Organspende motivierten.

Linda Koppenhagen in Lauingen sticht kostenlos Organspende-Tattoos

"Das ist wie ein Organspendeausweis, den man am Körper trägt", erklärt Tätowiererin Linda Koppenhagen, die im Landkreis Dillingen als bisher einziges Studio bei der Aktion mitmacht. In ihrem Studio "Black Unicorn Tattoo" in Lauingen, das sie im vergangenen Jahr eröffnet hat, haben sich schon ein paar Personen das Organspende-Tattoo stechen lassen. 40 weitere Anmeldungen stehen noch in ihrem Kalender. "Die Leute kommen bis aus Augsburg. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele dafür anmelden", freut sie sich.

