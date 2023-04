Tag der Arbeit in Lauingen: „Ungebrochen solidarisch!“

So lautet das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbunds zum 1. Mai. Arbeitnehmende treffen sich in Lauingen zur traditionellen Maikundgebung.

Die Arbeitnehmerorganisation ruft am Montag, 1. Mai, zur Kundgebung in Lauingen auf. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer treffen sich am Montag, dem 1. Mai 2023, um 10 Uhr im Kolpingsaal zu ihrer traditionellen Maikundgebung. Festredner ist Björn Kannler von der IG Metall in Augsburg.

Tag der Arbeit: Maikundgebung der DGB in Lauingen

Werner Hafner, Kreisvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) im Landkreis Dillingen fordert die Gewerkschaftsmitglieder auf: „Kommt raus zum 1. Mai! Lasst uns gemeinsam am Tag der Arbeit ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge setzen. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir ungebrochen solidarisch.“ Er betont, dass der Kampf für Entlastungen während der vergangenen Krise wäre durchaus erfolgreich gewesen sei.

Die Energiepreisbremse oder Einmalzahlungen an Beschäftigte, Rentnerinnen sowie Rentner und Studierende hätte Hafner zufolge es in dieser Form ohne die Gewerkschaften im DGB nicht gegeben. Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro und dem Bürgergeld habe die Arbeitnehmerorganisation dafür gekämpft, dass Menschen mit geringem Einkommen besser dastünden. Vor allem aber hätten die Gewerkschaften in vielen Tarifverhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld im Portemonnaie von Millionen Beschäftigten gesorgt.

DGB forder Plan zur Steigerung der Tarifbindung auf mindestens 80 Prozent

„Gute, existenzsichernde Löhne und faire Arbeitsbedingungen gibt es nur mit Tarifverträgen“, betont die stellvertretende DGB-Kreisvorsitzende Ottilie Probst. „Sie sind der Schlüssel für einen fairen Wandel und bieten den besten Schutz vor Krisen. Deshalb fordern wir von der Bundesregierung einen Aktionsplan zur Steigerung der Tarifbindung auf mindestens 80 Prozent.“ Es sei erwiesen, dass Firmen, die sich an Tarifverträge halten, besseres Entgelt bieten und die Zufriedenheit der Mitarbeitende größer sei als bei anderen.

Die Zukunft beginnt für den DGB jetzt. Wegen der Klimawende und des Ausbaus erneuerbarer Energien seien gewaltige öffentliche Investitionen erforderlich. Wenn Unternehmen davon profitieren wollen, sollten sie sich auf die Sicherung von Beschäftigung verpflichten, die Kernbelegschaften dringend halten und Auftragsrückgänge mit Kurzarbeitergeld abpuffern. Zusammen mit der Förderung namentlich der beruflichen Bildung gäbe es hier riesige Chancen für die Zukunft, so Peter Schallmoser-Schlögl, Beisitzer im DGB-Kreisvorstand Dillingen.

Steigende Preise belasten Verbraucherinnen und Verbraucher

Antonie Schiefnetter von der IG Metall ist überzeugt: „Die steigenden Preise belasten die privaten Verbraucherinnen sowie Verbraucher und viele Betriebe. Zugleich wachsen die Vermögen der Reichsten ungebremst weiter. Einige Konzerne fahren überhöhte Gewinne ein.“ Diese müssten abgeschöpft und zur Gegenfinanzierung der Entlastungen genutzt werden. Superreiche müssten endlich mehr Steuern zahlen. Der 1. Mai sei ein wichtiges Datum, um die berechtigen Forderungen der Arbeitnehmerschaft an Wirtschaft und Politik zu präsentieren. (AZ)