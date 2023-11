"Take me out": Lauinger sucht große Liebe bei TV-Datingshow

Tobias Dankesreiter hat bei der RTL-Sendung "Take me out" mitgemacht. Er hatte die Qual der Wahl zwischen 30 Frauen. Ob es gefunkt hat?

Ein weißes T-Shirt, darüber ein lässiges Hemd und dazu ein lockere Jeanshose. Die Locken sitzen, das Lächeln ohnehin. Klingt oberflächlich? "Aber darum geht es tatsächlich", sagt Tobias Dankesreiter lachend. Der Lauinger war Kandidat bei der TV-Datingshow "Take me out". Und da kommt es vor allem auf eines an: den ersten Eindruck. Das Format, das bei RTL ausgestrahlt wird, ist schnell erklärt. In jeder Show muss oder darf sich ein Mann 30 Frauen zeigen, die in jeweils drei Runden entscheiden können, ob sie den Kandidaten toll finden oder eben nicht. In jeder Runde gibt der Mann etwas mehr von sich preis, die Frauen entscheiden mithilfe eines Buzzers, ob ihnen das gefällt, was sie sehen oder nicht. Im besten Fall bleibt am Ende der drei Runden mindestens eine Frau übrig, dann kommt es zum Date. Und wie lief es bei Tobias Dankesreiter? "Ich bin aktuell noch Single", verrät er. Noch.

Der Lauinger Tobias Dankesreiter hat eine Social-Media-Firma

Der Lauinger ist selbstständig im Bereich Social-Media-Marketing und wurde online von der Produktionsfirma im Sommer angeschrieben, ob er bei "Take me out" mitmachen wolle. Wie die Casting-Leute auf ihn gestoßen sind, weiß er bis heute nicht. Nach einem Videogespräch hat sich der 25-Jährige dann entschieden, bei der Dating-Show im Fernsehen mitzumachen. Vor der Aufzeichnung war einen Tag lang ein Kamerateam bei ihm daheim in Lauingen und hat ihn gefilmt. "Das war schon ziemlich aufregend", erzählt er. Aber man fühle sich auch geschmeichelt.

Tobias Dankesreiter (rechts) mit Moderator Jan Köppen. Foto: Screenshot: Dankesreiter

Im Sommer ist er für die Show ins Studio nach Köln gereist und hatte dann die Qual der Wahl. Die 30 Frauen, vor denen er sich präsentierte, hatte er dabei erst auf der Bühne das erste Mal gesehen. Eine besondere Taktik hatte er nicht, wie er sagt. "Ich habe mich einfach umgesehen und bin ganz lässig geblieben." Was anderes bleibt den Kandidaten in diesem Moment auch nicht übrig. Denn: "Es ist oberflächlich. Es geht ums Aussehen und den ersten Eindruck. Mehr zählt nicht", sagt Tobias Dankesreiter. Die meisten Buzzer, sprich Frauen, die ihn nicht daten wollten, hatten auch nichts an seinem Aussehen auszusetzen. Aber: "Ich habe eine Hundehaarallergie, das hat doch welche abgeschreckt", erzählt er lachend und ergänzt: "Und für ein, zwei war ich zu klein."

"Take me out" wird von Jan Köppen moderiert

Aber was nun? Hat es am Ende für ein Date gereicht? "Ja, hat es. Es fand bereits statt. Wir wurden dabei in einer Limousine gefilmt. War ganz okay", sagt der Social-Media-Experte. Die große Liebe war es aber nicht. Trotzdem hat sich die Teilnahme bei "Take me out" für ihn gelohnt. Zumindest schaut es gerade danach aus. Tobias Dankesreiter befindet sich nämlich gerade in einer Kennenlernphase, wie er verrät. Und zwar mit einer der 30 Frauen aus der Show. Nicht sein Date, eine andere Kandidatin. Wie diese Romanze ausgeht? Vielleicht sieht man das auch irgendwann im Fernsehen. Zumindest schließt der Lauinger nicht aus, bei weiteren, anderen Shows mitzumachen. "Warum nicht? Es hat Spaß gemacht", sagt er. Familie und Freunde würden es "cool" finden, blamiert habe er sich auch nicht.

Die Sendung kann schon jetzt bei RTL+ angeschaut werden und wird am Samstag, 11. November, um 0.55 Uhr ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung von Jan Köppen.

