Taschendiebe erbeuten in Lauinger Club ein Smartphone

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Langfinger im Lauinger T-Club Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag ereignete sich in einer Lauinger Diskothek in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße ein Diebstahl eines Mobiltelefons. Gegen 3 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb aus der Hosentasche einer 39-Jährigen unbemerkt deren Iphone XR im Wert von etwa 250 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Taschendiebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)