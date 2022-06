Taxifahrer in Lauingen um 125 Euro betrogen

Zwei Männer haben sich von Aalen nach Lauingen fahren lassen. Bezahlt haben sie die Fahrt aber nicht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 5.25 Uhr, beförderte ein Taxi-Fahrer zwei Männer von Aalen in Richtung Lauingen. Dort wollte einer der Männer an einem Bankautomaten aussteigen, um Geld abzuheben. Stattdessen lief er jedoch davon.

Die Polizei sucht den flüchtigen Mann

Der zweite Mitfahrer blieb beim Taxi-Fahrer zurück. Dieser erklärte, dass er den flüchtigen Mann nicht kenne und ebenfalls kein Geld dabei habe, um die Fahrt zu bezahlen. Dem Taxi-Unternehmen entstand ein Schaden von 125 Euro. Bezüglich des flüchtigen Fahrgastes werden nun weitere Ermittlungen getätigt, so die Polizei. (pol)

