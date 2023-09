Teilnehmer feiern Erfolg bei den Lauinger Klaviertagen

Bei dem Workshop ging es um technische Fertigkeiten. Was sie gelernt haben, zeigen sie beim Abschlusskonzert eindrücklich.

Beim Abschlusskonzert zeigte sich, was bei dem Workshop in den Räumen des Lauinger Albertus-Gymnasiums geleistet wurde. Klavierpädagogin Birgit Nerdinger hatte die Interessierten an drei Tagen instruiert, wie diese ihre technischen Fertigkeiten verbessern können. In gleichem Maße galt es, das vorzutragende Werk stilistisch sauber zu interpretieren. Das Hörergebnis konnte sich sehen lassen, denn die auftretenden Pianistinnen und Pianisten hatten durchaus bemerkenswerte Stücke bekannter Komponisten ausgewählt und diese ansprechend gemeistert.

Dabei waren das Regentropfen-Prelude und ein Walzer von Frédéric Chopin, die Rhapsodie in g-Moll von Johannes Brahms, ein Presto aus einer Mozart-Sonate, Tschaikowskys Jahreszeiten, die Lyrischen Stücke von Edward Grieg, ein Prelude von Alexander Skrjabin, die Transkription eines Liedes von Mily Balakirev sowie das Prelude in g-moll von Sergej Rachmaninoff. Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling freute sich über die große Resonanz bei den Mitwirkenden und der Online-Beteiligung. Der Dank galt der Initiatorin der Klaviertage Birgit Nerdinger und dem Kulturmarkt-Vorsitzenden Anton Grotz.