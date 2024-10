Teurer Unfall in Lauingen: Polizei sucht Zeugen

Eine Unfallflucht ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße B16 auf Höhe Lauingen. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Anhängerspanns die Bundesstraße in Richtung Gundelfingen. Kurz nach der Abfahrt Lauingen-Ost musste er aufgrund eines entgegenkommenden bislang unbekannten Autofahrers, der einen Laster überholte, nach rechts ausweichen und fuhr gegen einen Leitpfosten. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung Dillingen und beging Fahrerflucht, teilt die Polizei mit. Am Auto und am Anhänger des 63-Jährigen entstanden Unfallschäden von rund 3000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)