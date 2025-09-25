Teures E-Bike am Lauinger Bahnhof gestohlen

Ein teures E-Bike ist am Mittwoch wohl spurlos vom Lauinger Bahnhof verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe. Die Polizei gibt an, dass sich der Diebstahl zwischen 13 und 23 Uhr ereignet haben muss. Ein bislang unbekannter Täter hat dabei offenbar das Schloss aufgebrochen und das Rad mitgenommen. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Giant Trance (Farbe: orange-schwarz), das rund 4500 Euro gekostet hat. Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls eines Fahrraddiebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)

