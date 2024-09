Teures Fahrrad wird am Lauinger Bahnhof gestohlen

Am Lauinger Bahnhof hat ein Unbekannter am Donnerstag im Zeitraum zwischen 5 und 15 Uhr ein Fahrrad gestohlen. Ein 36-Jähriger hatte sein graues E-Bike der Marke Airtracks mit einem Schloss versperrt am Fahrradständer zurückgelassen.

Das E-Bike hat nach Angaben der Dillinger Polizei einen Wert von 3600 Euro

Als es Mann wieder holen wollte, musste er feststellen, dass das Fahrrad im Wert von 3600 Euro nicht mehr da war. Die Dillinger Polizei hat nun Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071 /560 zu melden. (AZ)