Traditionsunternehmen Renner aus Lauingen nach 100 Jahren in Familienhand verkauft

Die Andreas Renner GmbH durchläuft gerade einen bedeutenden Wandel. Nach über 100 Jahren in Familienhand gibt die Eigentümerfamilie, Nachfahren des Gründers Andreas Renner, das Geschäft ab. Die Brüder Andreas und Alexander Renner haben die Schwesterunternehmen in Lauingen und Rain verkauft. Jetzt steht der Heizungs- und Klimabauer vor großen Veränderungen – und wird Teil einer ganzen Unternehmensgruppe mit neuer Geschäftsführung.

Gekauft wurde die Renner GmbH von einer Private-Equity-Firma aus München, die auf den Namen Greenpeak Partners hört. Solche Unternehmen kaufen und übernehmen meist Firmen, um ihren Wert zu steigern und sie in einigen Jahren wieder zu verkaufen. Sich selbst schreibt Greenpeak auf die Fahnen, nachhaltig zu investieren, mit dem Ziel, den gekauften Unternehmen zu Wachstum zu verhelfen. Die Firma Renner ist künftig Teil der Renner-Gebäudetechnik-Gruppe, die aus sieben Unternehmen aus ganz Deutschland besteht. Die Renner GmbH mit ihren insgesamt 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Lauingen und Rain ist darin die mit Abstand größte. Aktuell übernimmt die Geschäftsführung Christian Böhm, der laut eigener Aussage seit 2007 in leitenden Positionen tätig ist. Seine Aufgabe ist es, wie er selbst sagt, den Übergang von alter zu neuer Geschäftsführung zu begleiten. Ab Anfang 2026 sollen Michael Jung und Recai Ünal übernehmen. Das erklärte Ziel: „Die Erfolgsgeschichte in Heizung, Sanitär und Solar werden wir fortsetzen und gezielt um die wachsenden Themen Klima und Lüftung erweitern“, so Böhm.

Firma Renner will sich künftig breiter aufstellen

Grund für den Verkauf des lange familiengeführten Unternehmens ist laut Böhm und Jung, dass es in der Familie Renner keine Nachfolger gibt. Vor zwei Jahren sei deshalb die Entscheidung gefallen, das Unternehmen zu verkaufen. Die Brüder Alexander (Rain) und Andreas (Lauingen) bleiben bis Ende des Jahres aktiv, Andreas Renner scheide dann ganz aus, Alexander Renner bleibe dem Unternehmen erhalten, so Böhm. Andreas Renner wird in einer Pressemitteilung so zitiert: „Ich übergebe meine Aufgaben in vertrauensvolle Hände und bin überzeugt, dass die bestehenden Kundenbeziehungen nahtlos und im gewohnten Sinne weitergeführt werden.“

Erst Ende Juli wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die anstehenden Veränderungen umfassend informiert. Doch was bedeutet der Wandel? Laut Böhm und Jung wollen sich das Unternehmen wie auch die Renner-Gebäudetechnik-Gruppe breit aufstellen. Bislang decke man die Gewerke Heizung, Sanitär und Lüftung ab, künftig wolle man verstärkt auch in Richtung Elektro- und Regelungstechnik sowie Gebäudebrandschutz gehen. Ganz klar im Fokus stehen laut Böhm auch Photovoltaik und Solar sowie Klimatechnik. Wichtig sei vor allem, dass man die Digitalisierung vorantreibe. Zwar sei die Firma Renner bereits gut ausgestattet, allerdings würden die Potenziale bisher nicht zu 100 Prozent genutzt. „Wir werden das Unternehmen dahin bringen, dass wir einen komplett digitalen Workflow haben“, sagt Böhm. Soll heißen: Von der Angebotserstellung über die Planung, Protokolle und Rechnungen wird alles digital erledigt.

Firma Renner in Lauingen und Rain sucht neue Mitarbeiter

Außerdem wollen die Verantwortlichen mehr ausbilden. Aktuell gebe es vier bis sechs Lehrlinge pro Jahr, künftig könnten es mehr sein. Auch eine Ausbildungswerkstatt sei geplant. „Am Ende zählt aber auch die Mitarbeiterbindung“, sagt Jung. Heißt: Man wolle Personal halten. Die bisherigen Arbeitsplätze seien gesichert, das Unternehmen wolle wachsen. Der Chef der Muttergesellschaft Renner-Gebäudetechnik, Georg Dietrich, kündigt an: „Mit unserem starken Team blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und wollen gemeinsam weiter wachsen – deshalb sind wir aktuell aktiv auf der Suche nach engagierten neuen Mitarbeitenden.“ Laut Interimschef Böhm werde die Renner-Gruppe in Zukunft weitere Unternehmen kaufen.

Auf dem Markt für Gebäudeenergie sei es aktuell „eher ruhig“, jeder warte ab

Der Geschäftsführer in spe, Michael Jung, ist ein Eigengewächs. Er hat bei Renner seine Ausbildung abgeschlossen, den Meister gemacht und wurde 2018 Projektleiter. Seit vergangenem Jahr ist er Prokurist. Ab Januar soll er mit Recai Ünal die Geschäftsführung übernehmen.

Und das alles, obwohl die Lage am Markt aktuell eher ruhig sei. Michael Jung meint: „Jeder wartet ab, was die aktuelle Bundesregierung mit den Fördermitteln macht.“ Deswegen würden weniger Heizungen ausgetauscht. „Wir schieben das alles ein Stück weit vor uns her.“ Jung und Böhm erwarten im kommenden Jahr aber einen deutlichen Schub.