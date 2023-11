Traktorenhersteller Deutz-Fahr in Lauingen verabschiedet acht Azubis

Acht Auszubildende feiern mit dem Unternehmen ihre Lossprechungsfeier. Geschäftsführer Augenstein lobt ihre vorbildlichen Leistungen.

Der Traktorenhersteller Deutz-Fahr in Lauingen feierte kürzlich eine bewegende Lossprechungsfeier für acht Auszubildende. In seiner Ansprache gratulierte der Sprecher der Geschäftsführung, Matthias Augenstein, den neuen Fachkräften zu ihren vorbildlichen Leistungen und würdigte die engagierte Arbeit aller Beteiligten. Augenstein unterstrich laut Pressemitteilung, dass die Absolventen nicht nur während der Pandemie, sondern auch in der Zukunft maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beitragen werden.

Das sind die Azubis von Deutz-Fahr in Lauingen

Er betonte, dass Deutz-Fahr als Unternehmen stolz darauf ist, in seine Mitarbeiter zu investieren. Dabei unterstrich er die Chancen, die das Unternehmen seinen Mitarbeitern bietet, und hob die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten hervor, die es den Mitarbeitern ermöglichen, sich kontinuierlich zu entwickeln. Hubert Feistle, Betriebsratsvorsitzender, betonte die zahlreichen Optionen zur Weiterentwicklung, die den Mitarbeitern im Unternehmen zur Verfügung stehen.

Die Azubis sind: Nico Steck (Industriekaufmann), Christoph Wunderle (Fachkraft für Lagerlogistik), Manuel Petersen (Fachkraft für Lagerlogistik), Nicolas Moser (Fachkraft für Lagerlogistik), Arthur Schwab (Fachkraft für Lagerlogistik), Jasmin Kurtz (Industriekauffrau), Sascha Mayr (Industriemechaniker), Julian Weihmayr (Industriemechaniker). (AZ)