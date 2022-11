Lauingen

Traktorenhersteller Same Deutz-Fahr investiert wieder Millionen in Lauingen

Das alte Gebäude an der Riedhauser Straße wird seit rund drei Wochen abgerissen. An der Stelle baut Same Deutz-Fahr ein neues Bürogebäude.

Plus Mit einem neuen Bürogebäude will das Unternehmen Same Deutz-Fahr bald moderneres Arbeiten ermöglichen. Einige sprechen von einem "Bekenntnis zum Standort Lauingen".

Ein Teil des fast 100 Jahre alten Gebäudes ist bereits nicht mehr zu sehen. Die historische Fassade ist Baggern, Erde und Schutt gewichen. Hier an der Riedhauser Straße in Lauingen investiert der Traktorenhersteller Same Deutz-Fahr Millionen – wieder einmal. Ein neues Bürogebäude soll entstehen, das modernes Arbeiten ermöglicht. Doch fast noch wichtiger für den Chef des Werks, Matthias Augenstein, scheint: Es ist eine langfristige Investition in den Standort Lauingen.

