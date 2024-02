Traktorhersteller Same Deutz-Fahr kooperiert mit Lauinger Mittelschule

Frühzeitig Kontakte zum Fachkräftenachwuchs aufbauen auf der einen, auf der anderen Seite praktische Einblicke in die Arbeitswelt bekommen.

IHK-Partnerschaften sind ein hervorragendes Mittel, um Unternehmen und Schulen zusammenzubringen. Dies ist auch das erklärte Ziel der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule Lauingen und des Traktorherstellers Same Deutz-Fahr Deutschland. Anfang Februar unterzeichneten Rektorin Josefa Strehle und der kaufmännische Geschäftsführer Matthias Augenstein in den Räumen von SDF den Partnerschaftsvertrag. Das modernste Traktorenwerk Europas, das am traditionsreichen Landmaschinenstandort Lauingen Großtraktoren herstellt, bietet den Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Lauingen Einblicke in die moderne Arbeitswelt, in verschiedene Berufsfelder im kaufmännischen, technischen und logistischen Bereich und unterstützt aktiv die Berufsorientierung in den Räumen der Schule. Das teilt die Mittelschule mit.

Im Gegenzug können frühzeitig Kontakte zwischen dem europaweit agierenden Familienunternehmen und den Auszubildenden geknüpft werden. Die Schulleitung, Josefa Strehle und Manuel Hönicke, sowie Verantwortliche der Geschäftsführung, der Ausbildung und des Betriebsrates sehen der Kooperation positiv entgegen und freuen sich auf die Möglichkeiten, die sich für die Mittelschülerinnen und -schüler ergeben. (AZ)