Triathlon in Lauingen: Mann bedroht Feuerwehrmann

Ein Feuerwehrmann hatte für den Triathlon in Lauingen einen Feldweg abgesperrt. Ein Autofahrer war damit nicht einverstanden und bedrohte den Helfer.

Bei dem Triathlon in Lauingen und Umgebung ist am Sonntag ein Feuerwehrmann beleidigt und bedroht worden. Zu dem Vorfall kam es, weil der freiwillige Feuerwehrmann einen Feldweg abgesperrt hatte, der zu den Anwesen in der Ludwigsau führte. Doch ein Geschäftsführer wollte den Weg befahren, um dort Mitarbeiter abzuholen.

Nachdem ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, beleidigte und bedrohte er den Feuerwehrmann. Die hinzugerufenen Polizeibeamten haben eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. (AZ)

