Türk Gücü Lauingen träumt vom Spitzenplatz

Auf Platz acht beendete Türk Gücü Lauingen die Spielzeit 2023/24 in der Fußball-Kreisliga West. In der neuen Saison möchten die Kicker aus der Herzogstadt in der Tabelle weiter nach oben rücken. Dazu beitragen sollen der neue Cheftrainer Sezgin Er und sein spielender Assistent Timur Cukur. Unser Kick-off-Check zeigt auf, mit welchen Ambitionen der kleine Verein (75 Mitglieder) in seine vierte Saison nach dem Wiederaufstieg startet.

Coach & Co.

Nach sechs Jahren hat das Trainer-Duo Nuh Arslan und Sahin Tasdelen beschlossen, sich künftig mehr um ihre Familien zu kümmern. Die Vereinsverantwortlichen haben daraufhin schnell reagiert und mit Sezgin Er einen neuen Chefcoach verpflichtet. In der Saison 2004/05 trainierte der inzwischen 47-Jährige schon einmal Türk Gücü, er kennt also die Vereinsstrukturen in Lauingen. Zuletzt wirkte Sezgin Er beim Kreisklassisten SV Aislingen. Mit Timur Cukur, lange Jahre Spieler bei Türk Gücü, wurde auch ein neuer Co-Trainer installiert. „Er wird dem Team ebenfalls viele Impulse geben können“, ist Mannschaftssprecher Erol Kaylan überzeugt. Torwart-Trainer bleibt Emrullah Özel, Betreuer Kadir Sizar.

Hin & weg

Als Trainer haben Nuh Arslan und und Sahin Tasdelen aufgehört, als Spieler stehen die beiden Routiniers weiter zur Verfügung. Externe Neuzugänge sind Oguzhan Baki (FC Lauingen), Hakan Kaya (SSV Glött), Baris Er (SV Aislingen), Yusuf Yokus (TV Gundelfingen), Hamzacan Tufan (FC Blaubeuren), Bora Babur (BC Schretzheim) und Venhar Neziri (FC Lauingen). Als Abgang steht lediglich Tarik Öz auf der Transferliste (zu Catania Kirchheim a. d. Teck). „Insgesamt sind wir nun breiter aufgestellt“, freut sich Erol Kaylan.

Glücks- und Sorgenkinder bei Türk Gücü Lauingen

Am meisten beeindruckt ist Trainer Sezgin Er von seinem Assistenten Timur Cukur, der richtig Bock auf die neue Saison habe. Glückskinder seien außerdem Neffe Baris Er, Venhar Neziri und Hakan Kaya – allesamt Zugänge. Einziges Sorgenkind ist der verletzte Abwehrspieler Emirkan Öz, der laut Coach Er wohl die gesamte Vorrunde ausfällt. Alle anderen Spieler seien bereit für den Saisonauftakt.

Test & Taktik

„Wir haben uns in den Vorbereitungsspielen gut präsentiert“, ist Er vollauf zufrieden mit der Mannschaft. Dabei hat es gegen Türk Genclerbirligi Günzburg (2:5), den TSV Inchenhofen (2:4) und gegen den Ligarivalen SSV Glött (0:1/Sparkassencup) auch Niederlagen gegeben. Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf einen strukturierten Spielaufbau gelegt, nachdem die Mannschaft in der vergangenen Saison aufgrund personeller Alternativen oft mit langen Bällen versuchte, erfolgreich zum Torabschluss zu kommen. „Jetzt haben wir wesentlich mehr Ballbesitz“, ist Sezgin Er zufrieden mit der Entwicklung. Der Coach bevorzugt ein System mit zwei Spitzen, wobei Yigitcan Yüce wieder eine zentrale Rolle einnehmen soll. In der vergangenen Saison erzielte der Edeltechniker insgesamt 16 Tore.

Start & Ziel

Mit Aufsteiger SV Scheppach hat Türk Gücü am Sonntag auswärts einen vermeintlich leichteren Gegner vor der Brust. Doch der Trainer warnt: „Ein Selbstläufer wird das Spiel nicht!“. Das erste Heimspiel bestreitet die „türkische Kraft“ am 18. August gegen Aufsteiger und Geheimfavoriten SV Neuburg/Kammel. Eine Mannschaft, die Coach Sezgin Er neben dem SC Bubesheim zu den Titelanwärtern zählt. Selbst erhoffen sich die Lauinger eine Platzierung zwischen Rang drei und sechs. Als Meisterschaftsanwärter sieht Trainer Er sein Team freilich noch nicht: „Dafür ist die Mannschaft noch zu jung“, dämpft er die Erwartungen.

Prognose

Der Optimismus bei Türk Gücü Lauingen, eine gute Saison zu spielen, ist nach dem Trainerwechsel und der Kadererweiterung groß. Ob es am Ende tatsächlich für einen Platz im oberen Drittel langt, muss abgewartet werden. Die Konkurrenz in der starken Kreisliga West ist nicht zu unterschätzen, die Spitzenplätze dürften andere Mannschaften unter sich ausmachen. Für eine einstellige Platzierung dürfte es jedoch allemal reichen.