Lauingen

vor 59 Min.

Turbulentes Tohuwabohu um einen unsichtbaren Riesen

Plus Das Stadeltheater Lauingen glänzt nach zwei Jahren Corona-Pause mit der Komödie "Mein Freund Harvey" - samt Umbauhäschen und psychotherapeutischer Sitzung.

Von Hans Gusbeth

Kennen Sie Pukas? Nein? Dann waren Sie am Samstag nicht im Stadeltheater in Lauingen. In der irischen Mythologie gibt es diese Wesen, zauberkräftige Kobolde, stets zu Streichen aufgelegt, aber relativ harmlos. Harvey ist so ein Puka, quasi ein Pumuckl für Erwachsene, zudem in Hasengestalt. Das einzige Problem: Harvey ist ein sehr großer Hase, ein Weißer Riese sozusagen. Aber er ist unsichtbar. Das heißt: nicht für alle unsichtbar.

