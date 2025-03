Unbekannte beschädigen geparktes Auto

Bisher unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Johannesstraße in Lauingen mutwillig ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen 10 und 14 Uhr. Der Schaden an dem zum Tatzeitpunkt geparkten, schwarzen BMW X6 beläuft sich auf rund 800 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis