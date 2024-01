Unbekannte brechen in Gaststätte ein und stehlen Zigarettenautomaten

Bislang unbekannte Personen drangen in eine Gaststätte in der Weisinger Straße ein. Dabei hebelten sie gewaltsam einen Automaten aus der Verankerung. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 3. Januar, bis Freitag, 5. Januar, drangen bisher unbekannte Täter widerrechtlich in eine Gaststätte in der Weisinger Straße in Lauingen ein. Darin hebelten die Unbekannten gewaltsam einen Zigarettenautomaten aus der Wandverankerung und entwendeten diesen. Zur Höhe des Beuteschadens liegen noch keine genauen Angaben vor, wie die Polizei Dillingen am Donnerstag informiert. Die Polizeiinspektion ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)