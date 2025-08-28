Unbekannte brechen in Gaststätte in Lauingen ein

In der Nacht auf Donnerstag ist es gegen 1 Uhr zu einem versuchten EInbruch in Lauingen gekommen. Bislang unbekannte Täter drangen laut Bericht der Polizei gewaltsam in eine Gaststätte in der Weisinger Straße ein. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 750 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

