Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Lauingen: Unbekannte brechen in Gaststätte in Lauingen ein

Lauingen

Unbekannte brechen in Gaststätte in Lauingen ein

Einen Einbruchsversuch meldet die Polizei. Die Täter hinterlassen einen Sachschaden.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte haben sich in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam Zugriff zu einer Gaststätte in Lauingen verschafft.
    Unbekannte haben sich in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam Zugriff zu einer Gaststätte in Lauingen verschafft. Foto: Alexander Kaya

    In der Nacht auf Donnerstag ist es gegen 1 Uhr zu einem versuchten EInbruch in Lauingen gekommen. Bislang unbekannte Täter drangen laut Bericht der Polizei gewaltsam in eine Gaststätte in der Weisinger Straße ein. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 750 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden