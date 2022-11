Unbekannte brechen in Lauingen in eine Corona-Teststation ein

Zahlreiche Testvereinbarungen verschwinden. Die Dillinger Polizei ermittelt.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 1. November, 20.30 Uhr, bis 2. November, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Corona-Test-Anhänger, der in der Riedhauser Straße in Lauingen abgestellt war.

Ermittlungen laufen

Aus dem Anhänger entwendeten die Unbekannten zahlreiche Testvereinbarungen. Die Ermittlungen zur Höhe des Beute- und Sachschadens dauern noch an. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)