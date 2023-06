Unbekannte brechen in Lauinger Baumarkt ein

Die Kripo Dillingen hat den Fall übernommen und sucht nach Zeugen. Der Einbruch fand in der Nacht auf Mittwoch statt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Baumarkt in Lauingen eingebrochen. Der oder die Täter flüchteten anschließend. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 8 Uhr morgens des Folgetags bei einem Baumarkt in der Riedhauser Straße.

Polizei Dillingen sucht Zeugen

Im Gebäude suchten die Täter offenbar nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend. Ein genauer Beute- und Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Dillingen hat bereits die Ermittlungen übernommen. Dabei werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

