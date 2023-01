Unbekannte brechen nachts in Lauinger Tankstelle ein

Die Tankstelle in der Gundelfinger Straße ist aufgebrochen worden. Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht von Dienstag, 22.30 Uhr, auf Mittwoch, 4 Uhr, wurde die Tür zu einer Tankstelle in der Gundelfinger Straße aufgebrochen und eine größere Menge an Zigaretten entwendet. Zudem wurde eine Geldkassette entwendet und Teile der Einrichtung beschädigt.

Dillinger Polizei ermittelt

Der Beutewert wird mit circa 20.000 Euro beziffert, an der Einrichtung entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch