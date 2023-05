Unbekannte demolieren zwei Fahrräder

Einer der Drahtesel landet in einem nahe gelegenen Firmengelände in Lauingen.

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 und 3.30 Uhr beschädigte ein bis dato unbekannter Täter zwei Fahrräder in der Hanns-Martin-Schleyer Straße in Lauingen. Dort waren zwei Fahrräder an einem Verkehrsschild angeschlossen. Die unbekannte Person riss laut Polizei das Verkehrsschild aus der Verankerung und brach das Fahrradschloss auf. Anschließend warf der unbekannte Täter eins der Fahrräder auf ein angrenzendes Firmengelände. Wer hat im Tatzeitraum entsprechende Wahrnehmungen tätigen können? Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)