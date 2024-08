Unbekannte kratzen Hakenkreuz in Auto in Lauingen

Im Zeitraum vom Montag, 18.30 Uhr, bis zum Dienstag, 16 Uhr, kam es in der Brunnenstraße in Lauingen zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Das berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte großflächig die linke Seite des betroffenen Fahrzeugs. Dabei wurde auch ein Hakenkreuz in den Lack geritzt. Die Dillinger Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen unbekannt auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)

