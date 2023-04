Unbekannte Person schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Handtasche

Einer 50-Jährigen ist am Samstag die Tasche aus ihrem geparkten Wagen am Auwaldsee gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Diebin oder in Dieb ist am Samstag in ein geparktes Auto in Lauingen eingebrochen. Eine 50-Jährige stellte ihren Pkw am Samstag zwischen 10.10 Uhr und 10.45 Uhr auf einem Parkplatz am Auwaldsee ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie der Polizei zufolge fest, dass ein unbekannter Täter die Scheibe eingeschlagen und ihre Handtasche mitsamt Inhalt entwendet hatte. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)