Unbekannte randalieren in Lauingen

Sowohl an der Mittelschule Lauingen als auch an einem Mehrfamilienhaus ist mutwillig Schaden angerichtet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Über die Osterfeiertage verschafften sich Unbekannte Zutritt in die Mittelschule am Marienweg in Lauingen. Anschließend versprühten sie den Inhalt eines Feuerlöschers, warfen Pflanztöpfe um und schmierten Graffitis an die Wände. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Auch ein Haus am Wittelsbacher Platz betroffen

In der Zeit von 31. März bis zum 10. April wurde die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Wittelsbacher Platz von Unbekannten beschädigt. Auf Höhe des Türschlosses wurde sowohl das Schließblech als auch das Holz der Tür beschädigt. Eine Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)