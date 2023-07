Unbekannte rauben 20-Jährigen nach Disco-Besuch in Lauingen aus

Ein 20-Jähriger wurde von drei unbekannten Männern überfallen. Er wurde auch geschlagen, seine Geldbörse ist weg. Die Polizei sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden am 1. Juli wurde ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen Opfer eines Raubs. Der junge Mann befand sich nach einem Diskothekenbesuch in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gegen 4.20 Uhr in einer Parkbucht. Dort wurde er von zwei bis drei bisher unbekannten Männern, die ebenfalls die Diskothek besucht hatten, angegangen.

Überfall in Lauingen: Sein Geldbeutel ist weg

Die Männer schlugen auf ihr Opfer ein und raubten diesem anschließend dessen Geldbörse mit einem Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in einem Personenkraftwagen in unbekannte Richtung.

Der 20-Jährige erlitt durch die Attacken leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)