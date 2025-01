Unbekannte schlagen Autoscheiben in Lauingen ein

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen bisher unbekannte Täter in der Ernst-Feller-Straße in Lauingen mutwillig mehrere Scheiben eines geparkten grauen Audi A6 ein. Der angerichtete Schaden beläuft sich rund 1000 Euro. So berichtet es die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

