Unbekannte stehlen in Supermarkt – die Polizei bittet um Hinweise

Rucksack auf, Ware rein und schnell abhauen: Ein Zeuge hat am Montag Personen dabei beobachtet, wie sie in einem Lauinger Verbrauchermarkt geklaut haben.

Unbekannte haben am Montag in einem Supermarkt in der Werner-von-Siemens-Straße mehrere Waren gestohlen. Die Täter steckten das Diebesgut in ihren Rucksack und verließen den Laden. Ein nicht namentlich bekannter Zeuge machte einen Mitarbeiter des Marktes auf den Diebstahl aufmerksam. Das genaue Diebesgut sowie den entstandenen Schaden ermitteln die Beamten. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter 09071/560. (AZ)