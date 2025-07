Unbekannte stehlen Maschinen aus Lauinger Keller

Unbekannte Täter haben im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Lauingen mehrere Werkzeugmaschinen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, seien die Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstag, 1. Juli, 11 Uhr, und Freitag, 4. Juli, 12 Uhr, gewaltsam in das Kellerabteil eingedrungen. Sie haben dort laut Polizeiangaben verschiedene Maschinen für Handwerksarbeiten entwendet. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich, so die Polizei. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls und bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise von Zeugen. (AZ)

