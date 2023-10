Unbekannte versuchen in Doppelhaushälfte einzubrechen

Einbrecher haben vergangenen Woche versucht, in ein Haus Härtsfeldweg in Lauingen gewaltsam einzudringen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Unbekannte haben versucht in eine Doppelhaushälfte im Härtsfeldweg in Lauingen einzubrechen. Die Einbrecher versuchten der Polizei zufolge zwischen Dienstag, 24. Oktober, und Sonntag, 29. Oktober, gewaltsam in das Gebäude zu kommen. Die Unbekannten verursachten an mehrere Terrassentüren einen Schaden von rund 1000 Euro. Nachdem die Türen Stand gehalten hatten, zogen die Täter erfolglos wieder ab. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon: 09071/560. (AZ)

