Unbekannte zerkratzen ein geparktes Auto

Ein Auto war in Lauingen ordnungsgemäß geparkt - und wurde zerkratzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen etwa 15 Uhr freitags und 12 Uhr samstags stand der schwarze Audi A4 eines 27-Jährigen aus Lauingen ordnungsgemäß in der Lauinger Birkenstraße geparkt. Als der Geschädigte am Ende des Zeitraums wieder in sein Fahrzeug steigen wollte, stellte er fest, dass ein bislang Unbekannter auf der kompletten linken Fahrzeugseite eine Kratzspur hinterlassen hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)