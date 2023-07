Unbekannte zerkratzen in Lauingen Motorhaube eines BMW

Das Auto, das jetzt beschädigt wurde, war in der Herzog-Georg-Straße geparkt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sachbeschädigung an KfzLauingen - Einen Schaden von rund 2000 Euro haben bislang unbekannte Vandalen in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen in Lauingen verursacht. Sie beschädigten mutwillig einen schwarzen BMW 520d, der in der Herzog-Georg-Straße geparkt war.

Der Gegenstand, mit dem der Pkw zerkratzt wurde, ist noch nicht bekannt

Die Unbekannten zerkratzten die Motorhaube des Autos mit einem bisher unbekannten Gegenstands. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)