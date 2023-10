Unbekannter beschädigt Bücherzelle in Lauingen

Der öffentliche Bücherschrank bei der Lauinger Stadthalle wurde zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Dillinger Polizei ist am Sonntagvormittag eine Sachbeschädigung in der Brüderstrafle in Lauingen gemeldet worden. Ein bislang Unbekannter zerkratzte im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag und Sonntag die Bücherzelle auf dem Vorplatz der Lauinger Stadthalle mit einem spitzen Gegenstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei zu melden

Zur Höhe des Schadens an dem öffentlichen Bücherschrank machte die Polizei bisher keine Angaben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)