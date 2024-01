Unbekannter beschädigt Rettungswagen in Lauingen

Am Rande des Narrensprungs hat sich wohl ein Unbekannter sich an einem Einsatzwagen zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Lauinger Innenstadt war am Sonntag voll mit Närrinnen und Narren. Dass diese Bezeichnung nicht nur auf Faschingsfans zutrifft, zeigt eine Meldung aus dem Polizeibericht vom Wochenende. Bei Großveranstaltungen wie dem Narrensprung stehen für Notfälle Sanitätswägen und Einsatzkräfte bereit. So auch am Sonntag. Nahe der Stadthalle war ein Fahrzeug des Rettungsdienstes abgestellt. Gegen 16.30 Uhr konnte die Besatzung beobachten, wie sich ein unbekannter Mann am Fahrzeug befand. Da er sich hierbei lediglich nur an das Fahrzeug lehnte, dachte sich die Besatzung nichts weiter dabei. Der Unbekannte verschwand kurze Zeit später wieder.

Rettungswagen eingedellt: Polizei sucht Zeugen

Im späteren Verlauf des Einsatzes konnte die Rettungswagenbesatzung jedoch Beschädigungen in Form eines Kratzers und einer Delle im Bereich der Schiebetür feststellen. Eine Streife der Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Ob der Unbekannte für die Beschädigung verantwortlich ist, muss noch geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefon 09071/56 0 entgegen. (AZ)

