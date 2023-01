Unbekannter bricht in Bäckerei in Lauingen ein

Den Feiertag nutzt ein unbekannter Täter offenbar, um in einer Bäcker-Filiale in Lauingen Geld zu klauen. Die Polizei bittet nun um Zeugen.

In der Zeit vom Donnerstag, 5. Januar, bis Samstag, 7. Januar, hebelte ein unbekannter Täter die Glasschiebetür einer Bäckereifiliale in der Dillinger Straße in Lauingen auf. Im Verkaufsraum konnte der unbekannte Täter Bargeld in Höhe von circa 400 Euro auffinden und entwenden. Wer etwas gesehen oder bemerkt hat, wendet sich an die Polizei in Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)