Unbekannter bricht Spind in Lauinger Schwimmbad auf

Am Dienstagabend ereignet sich der Vorfall im Kreishallenbad in Lauingen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls hat sich laut Polizeibericht am Dienstag, 6. Februar in Lauingen ereignet. Zwischen 20.45 und 21.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin einen Spind im Lauinger Kreishallenbad in der Friedrich-Ebert-Straße aufgebrochen. Der oder die Unbekannte öffnete den Umkleidespind eines 31-jährigen Badegastes und entwendete laut Polizei dessen Geldbeutel mit Personaldokumenten und einem unteren zweistelligen Geldbetrag.

Polizei sucht nach Diebstahl in Lauingen Zeugen

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls liegt laut Strafgesetzbuch dann vor, wenn sich jemand gewaltsam Zutritt oder Zugang zu verschlossenen Räumen, Gebäuden, oder eben, so heißt es im Gesetz, verschlossenen "Behältnissen" verschafft. (AZ)

