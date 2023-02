Unbekannter fährt bei Frauenriedhausen Außenspiegel eines Autos ab

Ein Unbekannter hat in Frauenriedhausen ein geparktes Auto angefahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein roter Renault Clio, der an der Kreisstraße DLG 7 auf Höhe Frauenriedhausen am rechten Seitenstreifen geparkt war, ist am Sonntag in der Zeit zwischen 13 und 18.30 Uhr im Bereich des linken Außenspiegels angefahren worden.

Der Sachschaden liegt bei 200 Euro

Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich zu melden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)