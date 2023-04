Unbekannter fährt in Lauingen Auto an und sucht das Weite

Mit einer Unfallflucht hat es die Dillinger Polizei in Lauingen zu tun. Dort wurde in der Nacht zum Sonntag ein Wagen angefahren.

In der Nacht auf Sonntag ist in der Friedrich-Ebert-Straße in Lauingen ein schwarzer Toyota Corolla Verso angefahren worden. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt.

Der Sachschaden am Spiegel liegt bei etwa 300 Euro

Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 300 Euro an. Der Unfallverursacher flüchtete nach Angaben der Polizei, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)