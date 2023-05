Unbekannter greift Frau in Lauinger Innenstadt an

Der Mann packt die Frau und ihren Begleiter am Hals und flüchtet dann. Die Polizeiinspektion Dillingen sucht jetzt nach Zeugen.

In Lauingen ist am Mittwochabend eine Frau mit ihrem Begleiter von einem bislang unbekannten Täter angegangen worden. Die beiden waren gegen 22.20 Uhr in der Brüderstraße unterwegs, als sie ein Unbekannter zunächst beleidigte und dann auch tätlich wurde. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe der Stadthalle.

Der Angreifer packte die Frau wohl am Hals

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreiben, packte der Angreifer die Frau am Hals und verletzte sie leicht. Anschließend flüchtete der Täter – wohin, ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)