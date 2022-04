Lauinger wird mehrfach mit einer Kupferstange geschlagen

In der Lauinger Brüderstraße ist in der Nacht zum Ostersonntag ein Lauinger mehrfach mit einer Kupferstange geschlagen worden. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Drei junge Männer sind in der Nacht zum Ostersonntag in Lauingen in Streit geraten. In der Brüderstraße eskalierte um 0.30 Uhr die Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 21-Jährigen aus Haunsheim und einem 20-jährigen Lauinger. Dieser wurde mehrfach mit einer Kupferstange geschlagen und leicht verletzt.

Die Polizei bittet um Hinweise

In den Streit war auch ein bislang unbekannter Täter verwickelt. Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise werden unter Telefon 09071/56-0 entgegen genommen. (pol)

