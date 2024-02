Unbekannter schlägt Scheibe an Lauinger Mehrfamilienhaus ein

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag die Scheibe zu einem Kellerraum eines Lauinger Hauses beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter an einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Oberanger“ in Lauingen die Fensterscheibe zu einem Kellerraum eingeschlagen.

Den Schaden gibt die Polizei mit 1000 Euro an

Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise werden unter Telefon 09071/560 erbeten. (AZ)