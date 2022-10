Lauingen

vor 29 Min.

Unbekannter setzt absichtlich drei Mäuse im Lauinger Supermarkt Philipps aus

Plus Ein Kunde hat die drei Tiere in einer Box ohne Deckel in einem Regal gefunden. Der Marktleiter spricht von Rufschädigung. Tierheim und Polizei sind im Einsatz.

Von Simone Fritzmeier

Selbst die langjährigen Polizeibeamten, die sich mit diesem Fall beschäftigen, können es kaum glauben. Das, was sich am Wochenende im Lauinger Sonderposten-Supermarkt Thomas Philipps abgespielt hat, zählt vermutlich zu den kuriosesten Einsätzen. In einem Regal sind drei Mäuse gefunden worden. Nicht etwa frei laufend. Die kleinen Tiere waren in einer Plastikbox mit Stroh, ohne Deckel, in ein Regal gestellt worden - in der Tierbedarf-Abteilung. Marktleiter und Inhaber Jürgen Gunesch ist Tage danach noch fassungslos. Er sagt: "Ich komme aus dem Einzelhandel und habe schon viel erlebt. Vom Toilettengang, den Menschen in Läden erledigen, bis hin zu Essensabfällen, die dort entsorgt werden. Aber Mäuse im Regal gab es noch nie."

