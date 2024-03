Unbekannter wirft mit Stein auf Fenster in Lauingen

Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte mutwillig mit einem Stein auf das Fenster eines Mehrfamilienhauses in Lauingen geworfen hat.

Ein bisher unbekannter Täter hat in Lauingen mutwillig ein Fenster beschädigt. Am Samstagnachmittag warf er mutmaßlich mit einem Stein auf die Scheibe eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße und richtete so einen Schaden von rund 1000 Euro an.

Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Steinwurf-Vorfall in Lauingen

Darüber informiert die Polizei. Die Inspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)