Unbekannter zersticht in Lauingen Autoreifen

Bei einem Auto in der Sudetenstraße in Lauingen wurden die Reifen zerstochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Am Dienstag zwischen 20 Uhr und 22.10 Uhr wurden die Reifen der rechten Fahrzeugseite eines in der Sudetenstraße in Lauingen (auf Höhe der 50er Hausnummern) abgestellten schwarzen Audi A3 zerstochen. Es entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 0971/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)