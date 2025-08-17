Unfall am Auwaldsee in Lauingen: Frau kommt wegen Kreislaufproblemen von Straße ab

Während der Fahrt auf der Kreisstraße von Weisingen in Richtung Lauingen erlitt eine 63-jährige Autofahrerin am Samstag kurz vor der Einmündung zum Auwaldsee Kreislaufprobleme. Infolgedessen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro an der rechten Fahrzeugseite. Laut Polizei wurde die Fahrerin zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus Dillingen gebracht. (AZ)
Lauingen
