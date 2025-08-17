Icon Menü
Lauingen: Unfall am Auwaldsee in Lauingen: Frau kommt wegen Kreislaufproblemen von Straße ab

Lauingen

Unfall am Auwaldsee in Lauingen: Frau kommt wegen Kreislaufproblemen von Straße ab

Wegen gesundheitlicher Probleme kommt es am Samstag zwischen Weisingen und Lauingen zu einem Unfall. Die Fahrerin muss ins Krankenhaus.
    Nach einem Unfall bei Lauingen am Samstag kam eine Frau ins Krankenhaus.
    Nach einem Unfall bei Lauingen am Samstag kam eine Frau ins Krankenhaus. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

    Während der Fahrt auf der Kreisstraße von Weisingen in Richtung Lauingen erlitt eine 63-jährige Autofahrerin am Samstag kurz vor der Einmündung zum Auwaldsee Kreislaufprobleme. Infolgedessen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro an der rechten Fahrzeugseite. Laut Polizei wurde die Fahrerin zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus Dillingen gebracht. (AZ)

