Unfall auf B 16: Autofahrer wird bei Lauingen gegen Leitplanke gedrückt

Ein Autofahrer hatte am Montag Glück im Unglück: Bei einem Unfall mit einem Sattelzug bei Lauingen wird er nicht verletzt. Am Auto entsteht aber ein Schaden.

Ein Autofahrer ist am Montagvormittag bei Lauingen in einen Unfall mit einem Sattelzug geraten. Der 81-jährige Autofahrer erlitt keine Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand aber ein Gesamtschaden von etwa 6500 Euro. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am auf der B 16 bei Lauingen.

Unfall bei Lauingen: Auto wird gegen Leitplanke gedrückt

Der 81-jährige Autofahrer fuhr bei der Auffahrt Lauingen Ost auf die B 16 in Richtung Günzburg auf. Nachdem er vom Einfädelstreifen auf die Fahrbahn gewechselt war, kollidierte sein Wagen mit einem in gleiche Richtung fahrenden Sattelzuggespann, das von einem 52-Jährigem gesteuert wurde.

Durch den Aufprall wurde das Auto gegen die Leitplanke am Ende der Einfädelspur gedrückt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. (AZ)

