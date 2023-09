Unfall bei B16 Lauingen: Mann hatte Alkohol getrunken

Ein Mann ist zwischen Dillingen und Lauingen in eine Leitplanke gekracht.

Am frühen Freitagabend befuhr ein 43-jähriger Mann die Verbindungsstraße zwischen Dillingen und Lauingen und bog am Kreisverkehr in Richtung B16 ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest.

Alkoholisiert und ein hoher Sachschaden

Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von circa 0,5 Promille. Da davon auszugehen war, dass der Unfall alkoholbedingt verursacht wurde, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 21.000 Euro. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. (AZ)