Unfall in Lauingen: Motorradfahrer verletzt sich

In Lauingen ist es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto gekommen. Es entstand ein Schaden von 15.000 Euro.

Bei einem Motorradunfall hat sich am Donnerstag ein 29-Jähriger in Lauingen leicht verletzt. Der Mann war mit seiner Maschine in der Dillinger Straße aus Richtung Herzog-Georg-Straße unterwegs. Als ein 29-Jähriger mit seinem Auto aus einer Parkbucht fuhr, kam es der Polizei zufolge zu einem Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden von 15.000 Euro. (AZ)