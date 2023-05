Unfallflucht in Lauingen wird von einer Videokamera aufgezeichnet

Ein Autofahrer beschädigt in Lauingen einen Zeltpfosten und fährt einfach weiter. Die Polizei hat allerdings konkrete Hinweise auf den Verursacher.

Am Samstag gegen 10.50 Uhr wurde von einer Videokamera eine Unfallflucht am Zeltpfosten zum Eingang einer Cocktailbar in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen aufgezeichnet.

Darauf ist zu erkennen, wie der Fahrer eines silbernen 3er-BMWs mit DLG-Kennzeichen den Schaden verursachte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Zeltpfosten entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. (AZ)